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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Teğmen Sema Aygör'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Teğmen Sema Aygör'ü ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kaymakam Ünlü, Teğmen Aygör ile bir süre görüşerek yeni görevinde başarılar diledi.

        Ziyarette ilçedeki asayiş, güvenlik ve yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

        - Çiftçiler anız yangınlarına karşı bilgilendirildi

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinde çiftçilere anız yangınlarının zararları ve yangınların önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarım topraklarının verimliliğini korumak ve olası çevre ile can güvenliği risklerinin önüne geçmek amacıyla saha faaliyetleri sürdürülüyor.


        Bu kapsamda Babaeski ilçesinde görev yapan teknik personel, üreticilerle bir araya geldi.

        Ziyaretlerde çiftçilere, anız yakmanın topraktaki organik maddeyi yok ettiği, yararlı mikroorganizmaları öldürdüğü ve toprak yapısını bozduğu anlatıldı. Ayrıca anız yangınlarının başta zeytinlikler, bağlar ve ormanlık alanlar olmak üzere çevredeki ekosisteme, elektrik direklerine ve komşu tarlalara sıçrama riskine dikkat çekildi.

        - Gıda işletmeleri denetlendi

        Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerleri denetlendi.

        Teknik personel, işletmelerin hijyen koşullarını, saklama şartlarını, mevzuata uygunluk durumlarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi.


        Açıklamada, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla denetimlerin il genelinde sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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