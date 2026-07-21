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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde çıkan anız yangınında 60 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Kırklareli'nde çıkan anız yangınında 60 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Kırklareli'nde çıkan anız yangınında 60 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kızılcıkdere köyünde hasat edilen tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangının, bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan askeri mühimmat deposuna sıçramaması için ekipler büyük çaba sarf etti.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 60 dekar tarım arazisi zarar gördü.






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