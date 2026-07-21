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        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 793 bin 396 oldu

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 793 bin 396'ya ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 793 bin 396 oldu

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 793 bin 396'ya ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2026 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistik verilerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye'de haziran ayında 194 bin 740 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.


        Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 183 bin 336, Edirne'de 213 bin 928, Tekirdağ'da ise 396 bin 132 oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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