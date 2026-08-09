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        2. Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali sona erdi

        Kırşehir'de ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 23:34 Güncelleme:
        2. Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali sona erdi

        Kırşehir'de ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali tamamlandı.

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali, konser programı ile sona erdi.

        Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konser öncesinde Kırşehir'in "Bozkırın Abdalları" grubu davul zurna gösterisi sundu.

        Ardından konserde Nilgün Kızılcı ve Ender Balkır sahne aldı.

        "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali'nin sevilen eserlerini seslendiren sanatçılar, Orta Anadolu başta olmak üzere farklı yörelerden türküleri dinleyicilerle buluşturdu.

        Konsere katılan vatandaşlar da seslendirilen türkülere eşlik etti.

        Konserin ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, günün anısına ses sanatçılarına hediye takdim edip, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Festival kapsamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Neşet Ertaş'ın İzinden" söyleşisi de düzenlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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