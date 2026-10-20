Fenomen muhtar adayı Aydın Battal: "Muhtar adayı olma nedenim emekli olmaktı"

– Kırşehir'de geçtiğimiz dönemde muhtar adayı olmasıyla gündeme gelen ve "Fenomen Muhtar" olarak tanınan Aydın Battal, adaylık sürecinde yaşadığı deneyimleri, kendisine gösterilen ilgiyi ve gerçekleşmeyen emeklilik hayalini anlattı. Battal, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti anlatırken, yaşadığı duyguları özlem ve sitem içeren dizelerle de ifade etti.

Muhtar adayı olmasının temel nedeninin sigortalı bir işe kavuşarak emeklilik hakkı elde etmek olduğunu belirten Battal, seçim sonucunda bu hayalini gerçekleştiremediğini söyledi. Seçmenlerin tercihlerine saygı duyduğunu vurgulayan Battal, bir kişinin iyi ya da kötü olmasıyla, mağduriyet yaşamasıyla veya toplumdaki tanınırlığıyla oy tercihlerinin her zaman örtüşmeyebileceğini ifade etti. Adaylık sürecinde insanların kendisini bağrına bastığını belirten Battal, toplumun farklı kesimlerinden gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Kendisini tanımayan insanların dahi ona sahip çıktığını söyleyen Battal, hayal bile edemediği ortamlarda ağırlandığını, dizilerde yer aldığını, üniversitelerde konferanslara katıldığını, çeşitli programlarda bulunduğunu ve yarışmalara iştirak ettiğini anlattı. Yaşadığı bu deneyimlerin kendisi açısından son derece kıymetli olduğunu belirten Battal, muhtarlık adaylığının beklediğinin ötesinde bir toplumsal karşılık bulduğunu ve kendisine farklı kapılar açtığını aktardı.

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Muhtar adayı olma kararının ardındaki amacın emeklilik olduğunu yineleyen Battal, "Muhtarlık adaylığı ile başlayan maceramda insanlar beni bağrına bastı. Hayal dahi kuramadığım yerlerde ağırladılar. Muhtarlığa aday olmamın sebebi de sigortam olsun emekli olayımdı" dedi.