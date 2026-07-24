Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri KAEÜ, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda afet beslenme grubu üyesi seçildi

        KAEÜ, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda afet beslenme grubu üyesi seçildi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Afet Beslenme Grubu" üyeliğine kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:31 Güncelleme:
        KAEÜ, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda afet beslenme grubu üyesi seçildi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Afet Beslenme Grubu" üyeliğine kabul edildi.


        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TAMP kapsamında afet ve acil durumlarda beslenme hizmetlerinin etkin, koordineli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Afet Beslenme Grubu üyeliğine KAEÜ paydaş olarak girdi.


        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'i ziyaret eden Üniversite Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Erkan Kuloğlu ve beraberindeki heyet, üyelik kabul süreci hakkında bilgi verdi.


        "Afet Beslenme Grubu" üyeliği belgesini üniversite adına alan Kuloğlu, KAEÜ'nün afet ve acil durumlarda beslenme hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesine yönelik ulusal koordinasyon yapısında yer aldığından bahsetti.


        Karahocagil, Genel Sekreter İlter ve Kuloğlu ile ekibine teşekkür ederek, başarılar diledi.


        Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak yemek üretimi gerçekleştirerek depremzedelere ilk ulaşan kurumlar arasında üniversitenin yer aldığını aktaran Karahocagil, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olarak, olası bir afet durumunda, her öğünde 10 binden fazla kişiye üç çeşit yemek sunabilecek kapasiteleri bulunduğunu da ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı

        Benzer Haberler

        Turizm bölgesine kazandırılan Ceviz Kafe ilgi görüyor Belediye Başkanı Emre...
        Turizm bölgesine kazandırılan Ceviz Kafe ilgi görüyor Belediye Başkanı Emre...
        Kırşehir'de hasadın yüzde 65'i tamamlandı 38 noktadaki yangınlarda bin 500...
        Kırşehir'de hasadın yüzde 65'i tamamlandı 38 noktadaki yangınlarda bin 500...
        CHP Kırşehir İl Başkanlığı'na Hacı Tanrıbuyurdu görevlendirildi
        CHP Kırşehir İl Başkanlığı'na Hacı Tanrıbuyurdu görevlendirildi
        Kırşehir'de yaz sezonu bisiklet satış ve kiralamalarını hareketlendirdi
        Kırşehir'de yaz sezonu bisiklet satış ve kiralamalarını hareketlendirdi
        Kırşehir'de 695 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de 695 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki zanlı tutuklandı
        Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirildi
        Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirildi