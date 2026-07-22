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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de 695 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de 695 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de durdurulan araçta 695 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Kırşehir'de 695 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de durdurulan araçta 695 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde ⁠695 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Araçtaki A.E. ve E.D, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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