Kırşehir'de 695 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki zanlı tutuklandı

Kırşehir'de durdurulan araçta 695 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde ⁠695 sentetik ecza hapı ele geçirildi.



Araçtaki A.E. ve E.D, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.













