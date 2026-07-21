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        Kırşehir'de son 6 ayda 230 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırşehir'de yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 230 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Kırşehir'de son 6 ayda 230 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırşehir'de yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 230 düzensiz göçmen yakalandı.


        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Kapsamında" yılın ilk 6 ayında da çalışmalarını sürdürdü.


        Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, denetim ve operasyonlar ile yılın ilk 6 ayında 230 düzensiz göçmen yakaladı.


        Kent merkezi sınırları ve kırsal bölgelerde yürütülen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında ise adli işlem gerçekleştirildi.


        Yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen ve yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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