Kırşehir'de tapu işlemlerinde rüşvet aldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de tapu işlemlerinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Boztepe ilçesindeki tapu işlemlerinde rüşvet alındığı iddiasına ilişkin çalışma yürüttü.



Boztepe Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin rüşvet aldığını, bu yolla maddi menfaat temin edildiğini belirleyen ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 3 zanlı yakalandı ve adreslerde arama yapıldı.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. ve D.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.C. ise serbest bırakıldı.

