Kırşehir Valiliği; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu işbirliğinde 'Uluslararası Eski Çağ'dan Modern'e Kırşehir Tarihi Sempozyumu'na ev sahipliği yapıyor.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek; Kırşehir'in 5 bin yıllık tarihi geçmişi, "Türk kültür ve medeniyetinin maya ve tohum şehirlerinden biri" olarak nitelendirdi. Kırşehir türküleriyle başlayan programda, şehrin 5 bin yıllık geçmişinin arkeolojiden antropolojiye, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden cumhuriyet dönemine kadar geniş bir tarihi perspektifle ele alınacağı belirtildi. Sempozyum kapsamında 81 bildirinin 15 oturumda sunuluyor. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek konuşmasında Kırşehir'in Türk kültür ve medeniyetindeki tarihi konumuna dikkat çekti. Daha önce Demre, Üsküdar ve İskenderun'da benzer tarihi çalışmalara tanıklık ettiğini belirten Demiryürek, Kırşehir'de böyle bir sempozyumun başlangıcında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Kırşehir'in yalnızca tarihi yapılarıyla değil, yetiştirdiği önemli şahsiyetler ve yaşattığı kültürel değerlerle de öne çıktığını ifade eden Vali Demiryürek; "Burası çok kıymetli bir şehir. Türk kültür ve medeniyetinin maya ve tohum şehirlerinden" dedi. Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan kültürel mirasa değinen Vali Demiryürek, Türklerin Anadolu'ya yalnızca askeri güçleriyle gelmediğini belirterek; "Biz Orta Asya'dan Anadolu'ya sadece kılıcımızla, kalkanımızla, okumuzla gelmemişiz. Deyimlerimizle, üsluplara , türkülerimizle ve destanlarımızla gelmişiz. Koskoca bir kültürle gelmişiz" ifadelerini kullandı. Sempozyumda yapılan diğer konuşmalarda ise Kırşehir'in Kalkolitik Çağ'dan itibaren önemli bir yerleşim merkezi olduğu, Kaman Kalehöyük başta olmak üzere bölgedeki arkeolojik kalıntıların şehrin binlerce yıllık geçmişine ışık tuttuğu ifade edildi. Kırşehir'in Hitit, Frig, Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine uzanan tarihi süreci değerlendirilirken Ahi Evranı Veli, Cacabey, Aşık Paşa, Ahmedi Gülşehri ve Neşet Ertaş gibi isimlerin şehrin kültürel kimliğindeki yeri de vurgulandı.

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Sempozyumda sunulacak 81 bildirinin bilimsel yayınlara dönüştürülmesi, Kırşehir'in tarihi ve kültürel mirasının daha kapsamlı biçimde ortaya konulması ve yeni araştırmalara zemin hazırlanması hedefleniyor.