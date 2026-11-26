Kırşehir'de motosiklet hırsızlığından yakalanan zanlı tutuklandı
Kırşehir'de motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, olayları gerçekleştirdiği belirlenen A.C.Y'yi operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.