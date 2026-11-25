Olayla ilgili M.A.F hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Bu kapsamda kent merkezinde bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 450 paket sigara ele geçirildi.

Kırşehir'de bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 450 paket sigara ele geçirildi.

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