Kırşehir'de yasa dışı bahis faaliyetinde bulunan 80 internet sitesine erişim engeli getirildi
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 80 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Giriş: 23.11.2026 - 13:35 Güncelleme:
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 80 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, yasa dışı bahis içerikli olduğu belirlenen internet siteleri tespit edilerek erişimlerinin engellenmesi sağlandı.
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