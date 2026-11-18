Kırşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 250 paket gümrük kaçağı sigara ve 14 elektronik sigara ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında E.Y. isimli şahsa ait kolilerde yapılan aramada 250 paket gümrük kaçağı sigara ile 14 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.