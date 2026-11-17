Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kırşehir’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.Y., M.D., A.K., K.A. ve İ.A.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y., M.D., A.K. ve İ.A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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