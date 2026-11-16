Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle iş yeri sahibi S.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Bu kapsamda bir kahvehanede denetim yapan ekipler, kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira ceza kesti, 1.600 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

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