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        Kırşehir'de kış mevsimi tedbirleri toplantısı yapıldı

        – Kırşehir'de 20262027 yılı kış mevsimi trafik tedbirleri koordinasyon toplantısı, Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığında gerçekleştirildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kış mevsiminde yaşanabilecek yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Kırşehir'de kış mevsimi tedbirleri toplantısı yapıldı

        – Kırşehir’de 20262027 yılı kış mevsimi trafik tedbirleri koordinasyon toplantısı, Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığında gerçekleştirildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kış mevsiminde yaşanabilecek yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.

        Toplantıda karla mücadele çalışmaları, trafik güvenliğinin sağlanması, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyon konuları ele alındı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, yolların açık tutulması ve muhtemel olumsuzluklara zamanında müdahale edilmesi amacıyla kurumların görev ve sorumlulukları belirlendi. 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile toplu taşıma araçlarında uygulanacak kış lastiği zorunluluğu kapsamında gerçekleştirilecek denetimler de toplantının gündeminde yer aldı.

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        Toplantıda, kış mevsimi boyunca ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüreceği belirtilirken, sürücülere araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları, hava ve yol durumu uyarılarını takip etmeleri ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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