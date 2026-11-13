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        Kırşehir'de cezaevi yerleşkelerinde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu

        Kırşehir'de cezaevi yerleşkelerinde 4 bini meyve olmak üzere toplam 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Kırşehir'de cezaevi yerleşkelerinde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu

        Kırşehir'de cezaevi yerleşkelerinde 4 bini meyve olmak üzere toplam 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyelerinin katılımıyla tören düzenlendi.

        Vali Demiryürek, Kırşehir'de ceza infaz kurumları içerisinde belirlenen alana fidanları, kurum personeli ve hükümlülerle diktiklerini belirterek, kentin ağaç varlığının arttırılmasında çaba gösteren herkese teşekkür etti.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener de 4 bini meyve olmak üzere 5 bin fidanın dikilmesiyle yerleşke alanlarının daha verimli kullanıldığını ifade etti.

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        Yeşil alanlarla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedeflediklerini kaydeden Ener, toprak ve iklime uygun türlerin seçimiyle kapama meyve bahçelerinin de bu sayede ihdas edildiğini belirtti.

        Ener, son 2 yılda dikimi ve bakımı yapılarak Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde toplamda 20 binden fazla fidanın toprakla buluştuğunu vurguladı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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