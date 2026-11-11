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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı bulunan kişilerin tespitine yönelik teknik ve fiziki çalışma yaptı.

        Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu A.A'yı yakaladı.

        Örgüt içinde geçmişte faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan zanlının adresinde yapılan aramada, çeşitli dijital dokümanlar ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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