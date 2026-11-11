Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı bulunan kişilerin tespitine yönelik teknik ve fiziki çalışma yaptı.
Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu A.A'yı yakaladı.
Örgüt içinde geçmişte faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan zanlının adresinde yapılan aramada, çeşitli dijital dokümanlar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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