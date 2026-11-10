Kırşehir'de Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi

Protokol ve vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygı ve özlemle andı.

Kırşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentte seyir halindeki otobüs ve otomobillerinden inen vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı.

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