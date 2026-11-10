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        Kırşehir'de Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi

        – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihal edişinin 88. yılında Kırşehir'de düzenlenen tören ile anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Kırşehir'de Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi

        – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihal edişinin 88. yılında Kırşehir'de düzenlenen tören ile anıldı.

        Kırşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentte seyir halindeki otobüs ve otomobillerinden inen vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı.

        Protokol ve vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygı ve özlemle andı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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