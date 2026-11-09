Kırşehir'de 100 bin dolu makaron ele geçirildi

Bu kapsamda durdurdukları O.G'nin kullandığı otomobilde arama yapan ekipler, 100 bin dolu makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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