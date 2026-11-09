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        Kırşehir'de 100 bin dolu makaron ele geçirildi

        Kırşehir'de 100 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Kırşehir'de 100 bin dolu makaron ele geçirildi

        Kırşehir'de 100 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda durdurdukları O.G'nin kullandığı otomobilde arama yapan ekipler, 100 bin dolu makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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