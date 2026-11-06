Afyonkarahisar'da öldürülen 8 kişiden 3, Kırşehir'de toprağa verildi (2)

Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir (30) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Numan Toprak için cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Merkeze bağlı Kümbetaltı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından 3 kişi, Kümbetaltı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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