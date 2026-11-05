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        Kırşehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti gençlerle buluştu

        Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti, Kırşehir'de hafızlık merkezleri, proje okulları ve gençlik merkezine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Kırşehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti gençlerle buluştu

        Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti, Kırşehir'de hafızlık merkezleri, proje okulları ve gençlik merkezine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, daire başkanları ve eğitim uzmanlarından oluşan heyet kentte gençlerle bir araya geldi.

        Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin'in de katıldığı programda, Hatice Hatun Kız Kur'an Kursu, Abdülkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ve Kırşehir Ahi Evran Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden heyet, gençlere yönelik yürütülen faaliyetler hakkında görüştü.

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        Hafızlık çalışmaları hakkında Kur'an kursu öğreticilerinden bilgi alan heyet, eğitim gören kız öğrencilerle sohbet etti.

        İyişenyürek, Tekin ve beraberindekiler, kentteki din görevlileriyle de bir araya geldi.

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