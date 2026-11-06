Kırşehirli 3 esnaf Afyon'da öldürüldü

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iddiaya göre Arif Sefa Özdemir; biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak’ı öldürdükten sonra araçlarını gasp etmek istediği 5 kişiyi de pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü. Olayda öldürülen Kırşehirli Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak'ın cenazeleri, cuma namazından sonra memleketleri Kırşehir'de toprağa verilecek.

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