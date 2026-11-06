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        Kırşehirli 3 esnaf Afyon'da öldürüldü

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıda ölenlerin 3'ünün Kırşehirli esnaf olduğu öğrenildi. 2'si kardeş 3 kişinin cenazeleri Kırşehir'de son yolculuklarına uğurlanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Kırşehirli 3 esnaf Afyon'da öldürüldü

        Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıda ölenlerin 3'ünün Kırşehirli esnaf olduğu öğrenildi. 2'si kardeş 3 kişinin cenazeleri Kırşehir'de son yolculuklarına uğurlanacak.

        Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iddiaya göre Arif Sefa Özdemir; biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak’ı öldürdükten sonra araçlarını gasp etmek istediği 5 kişiyi de pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü. Olayda öldürülen Kırşehirli Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak'ın cenazeleri, cuma namazından sonra memleketleri Kırşehir'de toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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