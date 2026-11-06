Afyon'da öldürülen esnaf, katil zanlısını tanımıyormuş

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 3 esnafın, saldırganı tanımadıkları iddia edildi.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iddiaya göre Arif Sefa Özdemir; biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak’ı öldürdükten sonra araçlarını gasp etmek istediği 5 kişiyi de pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü. Olayda öldürülen Kırşehirli Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak'ın cenazeleri, cuma namazından sonra memleketleri Kırşehir'de toprağa verilecek. Yabanlı Köyleri Dernek Başkanı İdris Durmuş, öldürülenlerin ailesinin saldırganı tanımadıklarını söyleyerek; "Tanıdığımız Uzel ailesi ve Toprak ailesi maalesef merhum bir saldırıda vefat etmişlerdir. Allah'tan rahmet diliyorum. Kendileri şehrimizde tanınan önemli esnaflardan ve sevdiğimiz ağabeylerimizdi. Maalesef böyle bir menfur saldırıya kurban gittiler. Beraber iş yapan, Kırşehirimizde çok sevilen iş insanlarıydı. Maalesef memleketlerinden uzakta menfur saldırıda hayatlarını kaybettiler. Biçerdöver işleriyle uğraşır ve Rusya'ya kadar ticaret yapıyorlardı. Aileden öğrendiğimiz kadarıyla saldırıyı düzenleyenle hiçbir bağlantıları yok. Aile, katil zanlısını tanımıyor.