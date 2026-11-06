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        Afyonkarahisar'da öldürülen Kırşehirli 3 esnaf toprağa verildi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda öldürülen 3 Kırşehirli esnaf, memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da öldürülen Kırşehirli 3 esnaf toprağa verildi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda öldürülen 3 Kırşehirli esnaf, memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi.

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iddiaya göre Arif Sefa Ö., biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak kardeşleri öldürdükten sonra araçlarını gasp etmek istediği 5 kişiyi de pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü. Olayda öldürülen Kırşehirli Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak'ın cenazeleri ailelerine teslim edildikten sonra memleketleri Kırşehir'e getirildi. 3 kişinin cenaze namazı Kümbetaltı Mezarlığı Cami'nde cuma namazını müteakip kılındı.

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        Cenaze namazını kıldıran imam namaz öncesi yaptığı konuşmada, "Ahmet, Noman ve Bekir kardeşimiz rızıkları peşinden koşarken ecel yakaladı ve hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun" dedi.

        Kılınan namazın ardından cenazeler, Kümbetaltı Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze namazına ölenlerin aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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