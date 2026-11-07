Kırşehir Valiliğinden zirai don uyarısı

Kırşehir Valiliği, bugün geceden salı sabahına kadar etkili olması beklenen zirai dona karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, bugün gece saatlerinden itibaren kuvvetli soğuk hava görüleceği, salı günü saat 10.00'a kadar soğuk havayla beraber hafif ve orta kuvvette zirai don beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, başta çiftçiler olmak üzere tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar ile tüm vatandaşların zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.