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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehirli çiftçi, tarlasına traktörle '10 Kasım' yazıp Anıtkabir'i çizdi

        Kırşehirli çiftçi, tarlasına traktörle '10 Kasım' yazıp Anıtkabir'i çizdi

        KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde çiftçilik yapan Baki Kızıltepe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıl dönümünde, 45 dönümlük tarlasına traktörünün arkasına taktığı pullukla '10 Kasım' yazıp, Anıtkabir figürü çizdi. Yaklaşık 5 saat süren çalışma, dronla havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Kırşehirli çiftçi, tarlasına traktörle '10 Kasım' yazıp Anıtkabir'i çizdi

        KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde çiftçilik yapan Baki Kızıltepe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıl dönümünde, 45 dönümlük tarlasına traktörünün arkasına taktığı pullukla '10 Kasım' yazıp, Anıtkabir figürü çizdi. Yaklaşık 5 saat süren çalışma, dronla havadan görüntülendi.

        Mucur ilçesinde çiftçilik yapan Baki Kızıltepe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88'inci yılında farklı bir çalışmayla andı. Kendisine ait 45 dönümlük tarlada traktörünün arkasına taktığı pullukla çalışma yapan Kızıltepe, toprağa '10 Kasım' yazdı ve Anıtkabir figürü oluşturdu. Yaklaşık 4-5 saat süren çalışmanın ardından ortaya çıkan görüntüleri kendi dronuyla kaydeden Kızıltepe, videoyu sanal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sanal medyada çok sayıda beğeni aldı.

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        'TOPRAĞA SADECE BİR TARİH YAZMADIK'

        Atatürk'e duyduğu sevgi, saygı ve minneti farklı bir şekilde göstermek istediğini belirten Baki Kızıltepe, "10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimizi biraz farklı anlatmak istedik. 45 dönümlük alana 10 Kasım yazdık ve Anıtkabir'i çizdik. Bu çalışmanın hazırlığı ve uygulaması 4-5 saat sürdü. Biz toprağa sadece bir tarih yazmadık, bize emanet edilen bu vatanın kurucusuna duyduğumuz saygı ve minneti yazdık. Bazı insanlar aramızdan ayrılsalar da fikirleri, eserleri ve bıraktıkları izler asla unutulmaz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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