Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
Kırşehir'de DEAŞ silahlı terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Giriş: 12.11.2026 - 12:55 Güncelleme:
Kırşehir'de DEAŞ silahlı terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğüne yönelik bilgiler bulunan A.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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