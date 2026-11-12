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        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

        Kırşehir'de DEAŞ silahlı terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

        Kırşehir'de DEAŞ silahlı terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğüne yönelik bilgiler bulunan A.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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