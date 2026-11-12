Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ⁠3 bin 612 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kırşehir'de bir araçta 3 bin 612 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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