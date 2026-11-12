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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de bir araçta 3 bin 612 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de bir araçta 3 bin 612 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ⁠3 bin 612 sentetik ecza ele geçirildi.

        Şüpheliler M.A, S.G. ve T.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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