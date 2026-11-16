Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de kumar operasyonu: 3 kişiye 34 bin 812 TL ceza

        Kırşehir'de kumar operasyonu: 3 kişiye 34 bin 812 TL ceza

        Kırşehir'de bir kıraathanede kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine 3 kişiye toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Kırşehir'de kumar operasyonu: 3 kişiye 34 bin 812 TL ceza

        Kırşehir’de bir kıraathanede kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine 3 kişiye toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması ve kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında bir kıraathanede yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edildi.

        Yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?

        Benzer Haberler

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan'dan KAEÜ Teknopark ihale sürecine iliş...
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan'dan KAEÜ Teknopark ihale sürecine iliş...
        Kırşehir Valisi Demiryürek ve Milletvekili Erkan, sanayi sitesi alanını inc...
        Kırşehir Valisi Demiryürek ve Milletvekili Erkan, sanayi sitesi alanını inc...
        Ejderoğlu Kırşehir FK'ye şehir protokolünden moral desteği
        Ejderoğlu Kırşehir FK'ye şehir protokolünden moral desteği
        Kırşehir'de kış mevsimi tedbirleri toplantısı yapıldı
        Kırşehir'de kış mevsimi tedbirleri toplantısı yapıldı
        Kırşehir'de cezaevi yerleşkelerinde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Kırşehir'de cezaevi yerleşkelerinde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Kırşehir'de 48 yıldır ayakkabı tamiri yapıyor Ayakkabı tamircisi Ali Bilge:...
        Kırşehir'de 48 yıldır ayakkabı tamiri yapıyor Ayakkabı tamircisi Ali Bilge:...