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        Kırşehir Valisi Demiryürek ve Milletvekili Erkan, sanayi sitesi alanını inceledi

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İnaç Küçük Sanayi Sitesi'nin yapılacağı alanda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Kırşehir Valisi Demiryürek ve Milletvekili Erkan, sanayi sitesi alanını inceledi

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İnaç Küçük Sanayi Sitesi'nin yapılacağı alanda incelemede bulundu.

        Vali Demiryürek ve beraberindekiler, proje sahasındaki ziyaretlerinde yetkililerden bilgi aldı.

        Milletvekili Erkan, esnafa ve sanayiciye yeni imkanlar sunacak, bölgedeki üretimi ve istihdamı güçlendirecek projeyi değerlendirdiklerini belirtti.

        Alanın kullanım suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan sondaj çalışmasında günlük 300 ton kapasiteli su kaynağı tespit edildiğini vurgulayan Erkan, bir an önce hizmete girmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini, sanayi sitesinin kentin büyük bir ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

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        Programda, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yasin Özcan, İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu, İl Genel Meclis Üyesi Emrah Doğan ve İl Özel İdaresi personelleri de hazır bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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