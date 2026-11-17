Kırşehir'de izinsiz kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı
Kırşehir'in Kaman ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, C.M. ve K.A'yı suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada, balyoz, kürek, elektrikli matkap, el dedektörü, testere, kazma, levye ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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