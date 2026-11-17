Yapılan aramada, balyoz, kürek, elektrikli matkap, el dedektörü, testere, kazma, levye ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.