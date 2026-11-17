Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen "Anadolu Mirası" operasyonu kapsamında izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda C.M. ve K.A. isimli şüpheliler, izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandığı 2 balyoz, 1 kürek, 2 şarjlı matkap, 1 el dedektörü, 1 testere, 1 kazma ve 2 levye ele geçirildi.