Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Y, M.D, A.K. ve İ.A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.A. ise serbest bırakıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İ.Y, M.D, A.K, İ.A.K. ve K.A'yı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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