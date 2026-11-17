Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İ.Y, M.D, A.K, İ.A.K. ve K.A'yı yakaladı.
Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Y, M.D, A.K. ve İ.A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.A. ise serbest bırakıldı.
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