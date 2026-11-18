Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, beraberindeki parti heyetiyle birlikte kentteki sanayi esnafını ziyaret ederek esnafın ekonomik sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Güdük ve il başkan yardımcıları, sanayi sitesindeki iş yerlerini tek tek gezdi. Esnafla sohbet eden parti heyeti, artan işletme maliyetleri ve piyasadaki durgunluk başta olmak üzere sanayi esnafının karşılaştığı sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, sanayi esnafının zor bir süreçten geçtiğini belirterek, esnafın sorunlarını yerinde dinlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye önem verdiklerini söyledi.

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Kaya, "Sanayi esnafımızın yaşadığı zor günlerin farkındayız. Üreten, istihdam sağlayan ve şehrimizin ekonomisini ayakta tutan esnafımızın her zaman yanındayız. Sorunları yerinde dinliyor, çözüm önerilerimizi not alıyoruz" dedi.

Anahtar Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Güdük ise teşkilat olarak sahada aktif çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Kırşehir'e ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için buradayız. Sahadaki bu birlikteliğimiz ve vatandaşlarımızın teveccühü ile 2028 seçimlerinde Anahtar Parti'nin büyük bir ivme yakalayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Sanayi esnafına bereketli kazançlar temennisinde bulunan parti heyeti, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.