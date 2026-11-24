İş insanı Mustafa Düger’in kazandırdığı Ortez ve Protez Laboratuvarı’nda yaklaşık 55 öğrenci, gerçek hastalar üzerinde uygulama yaparak mesleki deneyim kazanıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Programı öğrencileri, üniversite bünyesinde kurulan laboratuvarda teorik eğitimlerini uygulamayla destekliyor. İkinci sınıfta öğrenim gören yaklaşık 55 öğrencinin yararlandığı laboratuvarda, protez ölçüsü alma, model hazırlama, soket oluşturma ve protez ayarlarına ilişkin uygulamalar gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin üniversiteden mezun olurken dünya standartlarında protez uygulamalarını öğrenerek meslek hayatına başladığını ifade eden İş insanı ve Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, uygulamalı eğitim modelinin öğrencilerin sektördeki iş imkanlarını artırdığını söyledi. Düger; eğitim modelinin hem mesleki gelişim hem de hastalara dokunarak hizmet sunma yönüyle olduğunu belirtti.

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Kırşehir'de Ortez ve Protez Laboratuvarı’nda yürütülen uygulamalarla öğrencilerin farklı protez türlerini tanıması, hastaların ihtiyaçlarına uygun uygulamaları öğrenmesi ve mesleki becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. Ahilik kültürüyle bütünleşen eğitim anlayışı kapsamında öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra hasta iletişimi ve meslek etiği alanlarında da eğitim alıyor.