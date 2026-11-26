Kırşehir'de "Uluslararası Eski Çağ'dan Modern'e Kırşehir Tarihi" konulu sempozyum gerçekleştirilecek.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) ev sahipliğinde, Türk Tarih Kurumu, Kırşehir Valiliği ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu işbirliğinde yapılacak sempozyumda, alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla 8 ayrı oturum düzenlenecek.

"Uluslararası Eski Çağ'dan Modern'e Kırşehir Tarihi" sempozyumu, 27-28 Kasım'da KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Kırşehir'in tarihi derinliğinin arkeolojiden Osmanlı'ya uzanan geniş bir perspektifle ele alınacağı sempozyumu​​​​​​​, yerli ve yabancı akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda tarihçinin takip etmesi bekleniyor.