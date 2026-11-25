Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, "2002-2003 yılından itibaren okul öncesinde 320 bin civarında öğrenci varken, bugün bu sayı 1 milyon 739 bin. Nüfus çok artmadı diyoruz ama öğrenci sayısı 5 kat arttı." dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'de Eğitimin Görünümü" konferansında konuşan Demirli, bilgi erişim yollarının geliştiğini ve değiştiğini, bugün internetin dünyaya yayılması gibi yapay zekanın da öngörülemez bir şekilde ilerlediği bir döneme gidildiğini söyledi.

İnternet ve teknoloji tabanlı altyapılar ile öğretim süreçlerini güçlendirdiklerini, 2025 yılında 81 ilde ortaokul ve liselerde 4 bin bilişim teknolojileri laboratuvarı ve yenilikçi sınıflar kazandırdıklarını anlatan Demirli, 2026-2028 döneminde ise 5 bin yeni bilişim teknolojileri sınıfıyla bunu taçlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

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Okul öncesine ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Demirli, şöyle konuştu:

"Çünkü Türkiye'deki eğitim göstergelerinin iyileşmesinin en önemli sebeplerinden birisi okul öncesi dönemine yapılan yatırımlardır. Okul öncesi dönemi, düğmenin ilk iliklendiği yerdir. Çocuğun anne babasından sonra ilk yakın temas ettiği aile dışındaki öğreticisi, rehberidir. 2002-2003 yılından itibaren okul öncesinde 320 bin civarında öğrenci varken, bugün bu sayı 1 milyon 739 bin. Nüfus çok artmadı diyoruz ama öğrenci sayısı 5 kat arttı. Eğitime erişim imkanları, toplumda bilinç, ailelerin bu dönemde eğitime verdiği önem de artmış oldu."

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- "Yine eğitim bütçesi birinci sıradadır"

Okullaşma oranlarına bakıldığında 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 5 yaş grubunda okullaşma oranının yüzde 84 olduğunu, 6-9 yaş ve 10-13 yaşlara bakıldığında ise yüzde 98 seviyelerine geldiğini ifade eden Demirli, o çağdaki nüfusun tamamına yakınının eğitimle buluşturulmasının ülke olarak herkesin başarısı olduğunu söyledi.

Demirli, 2002'den bu yana kamu bütçesi içerisinde en yüksek bütçeyi Milli Eğitim Bakanlığının aldığına dikkati çekerek, "Bu aylarda 2027'deki bütçeyi tartışırken, yine eğitim bütçesi birinci sıradadır. Bu son derece önemlidir. Ülkemizdeki toplumsal bakışın yanı sıra, siyasetin ve toplumun birlikte bu hususu ne kadar önemsediğinin göstergesidir. Bütçeyi nasıl kullandığınız da önemlidir. Biz bunları konuşurken, ekonomik, fiziki, toplumsal, sosyoloji ve hukuki altyapısını çok ciddi planlamamız gerekiyor." diye konuştu.

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PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 2025 sonuçlarına göre fen bilimlerinde, okuma becerileri ve matematikte artış yaşandığını belirten Demirli, şunları kaydetti:

"2015'ten bu yana yükseliş seyri görülüyor. Bu tesadüf değil, istikrarlı bir şekilde pandemiye rağmen, bölgedeki savaşa rağmen, zorunlu göçün muhatabı olan ülkemizdeki dinamiklere rağmen ülkemiz yükselen bir seyir ile yoluna devam ediyor. Diğer ülkelerde, özellikle gelişmiş olarak görülen ülkelerde gerileme varken, bizde ilerleme söz konusu. Bu öğretmenlerimizin başarısı, öğrencilerimizin gayretidir. Hepsine teşekkür etmeliyiz. Başka ülkelerde tüm ortalamalarda gerileme olurken, bizde yükselme oldu."

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KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de eğitimin insanların geleceğini etkilediğini, hızla değişen dünyada eğitim sisteminin mevcut durumunun, imkan ve ihtiyaçlarının tüm paydaşlarla birlikte değerlendirilmesinin her zamankinden çok daha önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Demirli, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programa, kurum amirleri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.