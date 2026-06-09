Kırşehir merkezli fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Kırşehir merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Kırşehir merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Kırşehir ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 33 av tüfeği kartuşu, 1 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkı tabanca fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G, D.Y, Y.A, U.G. ve Ş.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.