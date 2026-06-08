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        Kırşehir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Kırşehir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı bulunanların ve terör örgütü içerisinde faaliyet yürütenlerin tespitine yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu I.M.A.O. ve Y.A.Y.A. ile Afganistan uyruklu M.N'yi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilenlerden zanlılardan M.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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