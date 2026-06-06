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        Kırşehir'de "Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi

        Kırşehir'de geliri kız Kur'an kursu öğrenciler için kullanılacak "Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Kırşehir'de "Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi

        Kırşehir'de geliri kız Kur'an kursu öğrenciler için kullanılacak "Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi.

        Kırşehir İl Müftülüğünce Cacabey Meydan'ında düzenlenen etkinlikte, gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler ve el emeği ürünler satışa sunuldu.


        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programda, İl Müftü Vekili Uğur Önen tarafından dua edildi.


        Hayır çarşısından elde edilen gelirin Kırşehir İl Müftülüğüne bağlı Hatice Hatun Yatılı Kız Kur'an Kursu yararına ve oradaki öğrenciler için kullanılacağını anlatan Önen, emeği geçen tüm gönüllülere ve desteklerini esirgemeyen vatandaşlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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