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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırşehir'de hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırşehir'de, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Kırşehir'de hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırşehir'de, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin yakalanması için çalışma yaptı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu Çiçekdağı'nda olduğu belirlenen firari, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı adreste yakalandı.

        Hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.






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