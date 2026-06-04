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        Kırşehir'de 30 internet sitesine erişim engeli getirildi

        Kırşehir'de yasa dışı bahis ve kumar siteleri reklamı yapan 30 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:14 Güncelleme:
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        Kırşehir'de 30 internet sitesine erişim engeli getirildi

        Kırşehir'de yasa dışı bahis ve kumar siteleri reklamı yapan 30 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.

        Bu kapsamda son bir haftada yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 30 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

        Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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