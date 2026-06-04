Kırşehir'de 30 internet sitesine erişim engeli getirildi

Kırşehir'de yasa dışı bahis ve kumar siteleri reklamı yapan 30 internet sitesine erişim engeli getirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.



Bu kapsamda son bir haftada yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 30 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.



Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.



Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



