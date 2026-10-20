Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Bu kapsamda ilçedeki iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilo 350 gram esrar maddesi, 750 gram kenevir tohumu ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çiçekdağı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.