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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Kırşehir'in Akçakent ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Kırşehir'in Akçakent ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Çiçekdağı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ilçedeki iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilo 350 gram esrar maddesi, 750 gram kenevir tohumu ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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