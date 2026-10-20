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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri ve Akçakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.D. ve M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 350 gram uyuşturucu madde, 3060 santimetre uzunluğunda 2 kök bitki ve 750 gram tohum ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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