Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri ve Akçakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.D. ve M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 350 gram uyuşturucu madde, 3060 santimetre uzunluğunda 2 kök bitki ve 750 gram tohum ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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