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        Kırşehir'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Kırşehir'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Kırşehir'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Kırşehir'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.


        Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılan sergide, yıl boyunca merkezdeki çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı el sanatları, giyim, nakış, dekoratif ürünler ve birçok alandaki çalışmalar beğeniye sunuldu.

        Sergiye katılan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, il protokolü, okul müdürleri ve öğretmenler, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.

        Çetinkaya, çalışmaların büyük emek gerektirdiğini ve son derece değerli olduğunu belirterek, tüm usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti.

        Gülşen de hayat boyu öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik düzenlendiğini belirterek, sergiye katılan herkese teşekkür etti.

        Katılımcılar, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünleri inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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