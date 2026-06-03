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        Kırşehir'de ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

        Kırşehir'de ruhsatsız kuru sıkı tabanca, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Kırşehir'de ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

        Kırşehir'de ruhsatsız kuru sıkı tabanca, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde ve ilçede iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, ruhsatsız kuru sıkı tabanca, av tüfeği, 10 fişek ve kesici alet ele geçirdi.

        Olayla ilgili 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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