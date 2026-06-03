Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de Çevre Haftası kutlanıyor

        Kırşehir'de Çevre Haftası kutlanıyor

        Kırşehir'de Çevre Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Kırşehir'de Çevre Haftası kutlanıyor

        Kırşehir'de Çevre Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

        Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Yusuf Orhan ve kurum yöneticileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Orhan ve beraberindekiler, daha sonra Vali Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.

        Hafta kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri'ndeki çocuklarla bir araya gelinerek, çevreye karşı sorumluluklar anlatıldı, eğlenceli oyunlar oynandı.

        Ayrıca, "Dünya Bize Emanet" sloganıyla Terme ve Ankara caddelerinde yürüyüş düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!
        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de denetimlerde silah ve kesici alet ele geçirildi
        Kırşehir'de denetimlerde silah ve kesici alet ele geçirildi
        Kırşehir'de ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
        Kırşehir'de ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
        Kırşehir Valisi Demiryürek, MEB AKUB ekibiyle bir araya geldi
        Kırşehir Valisi Demiryürek, MEB AKUB ekibiyle bir araya geldi
        Kırşehir'de DEAŞ'ın finans yapılanmasına operasyon: 1 tutuklama
        Kırşehir'de DEAŞ'ın finans yapılanmasına operasyon: 1 tutuklama
        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
        Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 1'...
        Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 1'...