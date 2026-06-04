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        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, çeşitli suçlardan kaydı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu kentte olduğu belirlenen M.Y, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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